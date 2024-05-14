Ходорковский пожаловался на ненависть от украинцев из-за отказа вступить в ряды РДК

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Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан в РФ иноагентом) пожаловался на волну ненависти в соцсетях от украинцев из-за его отказа вступить в ряды группировок, подобных "Русскому добровольческому корпусу" (РДК, признана террористической организацией и запрещена на территории РФ). Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом журнала Time Саймоном Шустером.

"Бесконечная ненависть. Для многих украинцев я просто очередной россиянин, который атаковал их страну, <...> когда украинцы выплескивают все это на меня в соцсетях, я не отвечаю", – сказал Ходорковский.

Как отметил Шустер, экс-руководитель ЮКОСа не видел "хороших" комментариев, касающихся его критики российской власти.

Кроме того, бизнесмен заявил, что не видит смысла брать оружие и добавил, что не очень хорошо стреляет.

В январе 2024-го Ходорковского объявили в розыск после возбуждения дела о фейках о ВС РФ. Позже суд конфисковал дома бизнесмена и других руководителей ЮКОСа в Подмосковье.