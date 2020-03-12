Путин назвал Ходорковского жуликом

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Владимир Путин назвал экс-руководителя компании "ЮКОС" Михаила Ходорковского жуликом. Об этом сообщает ТАСС.

"Ходорковский – жулик, и их компания замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах", – сказал глава государства.

Президент РФ подчеркнул, что хоть участие Ходорковского в убийствах не было доказано, он уверен, что сотрудники службы безопасности компании действовали не по "собственной прихоти".

"Вы что, думаете, сотрудники службы безопасности убивали людей по собственной инициативе, по прихоти по своей, что ли? Думаю, что нет. Думаю, что так не бывает. Но не доказано – значит, не доказано", – заявил Путин, добавив, что ранее были доказаны другие факты его противоправной деятельности, по которым он отбывал наказание в колонии.

В мае 2005 года Мещанский районный суд приговорил Ходорковского и бизнесмена Платона Лебедева к девяти годам лишения свободы. Они обвинялись в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Позднее Мосгорсуд снизил им срок наказания до восьми лет.

По второму делу 30 декабря 2010 года Хамовнический суд города признал их виновными в хищении и легализации средств, назначив им наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет. Затем президиум Мосгорсуда смягчил приговор обвиняемым до 11 лет.

В декабре 2013 года Владимир Путин подписал указ о помиловании Ходорковского в связи "с семейными обстоятельствами". Экс-глава "ЮКОСа" сразу после выхода из колонии уехал из страны. В январе 2014 года Верховный суд РФ смягчил приговор Лебедеву до 10,5 лет, то есть до фактически отбытого срока наказания, и он тоже вышел на свободу.

В 2015 году экс-глава "ЮКОСа" был объявлен в международный розыск по делу об организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушении на предпринимателя Евгения Рыбина.

Одна из основных версий мотива преступления у следствия – конфликт между городом и компанией "ЮКОС" из-за неуплаты налогов в местный бюджет. За совершение этих преступлений позднее были осуждены экс-совладелец компании Леонид Невзлин и бывший глава службы безопасности "ЮКОСа" Алексей Пичугин и другие.

