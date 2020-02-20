Москва будет добиваться отмены решения суда в Гааге по ЮКОСу

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В МИД РФ назвали политически ангажированным актом решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 50 миллиардов долларов.

Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, Россия будет добиваться его отмены в Верховном суде Нидерландов.

"Решение представляет собой политически ангажированный акт, который был вынесен в нарушение надлежащих правовых процедур", – цитирует Захарову "Интерфакс".

18 февраля Апелляционный суд Гааги обязал Россию к выплатам по иску экс-акционеров ЮКОСа. Таким образом, решение окружного суда, снявшего с РФ обязательства по выплате 50 миллиардов долларов, было отменено. В Минюсте РФ пообещали продолжить отстаивать свои законные интересы в процессе.

В ведомстве указали, что Москва по-прежнему не считает бывших акционеров компании добросовестными инвесторами, поскольку они получали контроль над активами в том числе и за счет взяток.

В 2014 году третейский суд в Гааге удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал РФ выплатить им 50 миллиардов долларов. Москва обжаловала это решение, однако экс-акционеры подали иски в суды ряда стран с требованием арестовать имущество российских компаний.

В апреле 2016 года Окружной суд Гааги отменил решение, пояснив, что дело не находится в компетенции Гаагского арбитража.