Суд в Гааге обязал Россию выплатить 50 млрд долларов по делу ЮКОСа

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Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов по иску экс-акционеров ЮКОСа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Международного центра правовой защиты Андрея Кондакова.

"Отменили решение окружного суда", – сказал Кондаков.

Таким образом, решение окружного суда, снявшего с РФ обязательства по выплате 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, отменено.

После вынесения решения в Минюсте отметили, что Россия намерена дальше отстаивать свои законные интересы в процессе. Россия может обжаловать данное решение в Верховном суде Нидерландов.

В ведомстве подчеркнули, что Москва по-прежнему не считает экс-акционеров ЮКОСа добросовестными инвесторами, поскольку они получали контроль над активами, в том числе через взятки.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не готов дать какие-либо комментарии по данному решению, заявив, что эта информация является для них новой.

В 2014 году третейский суд в Гааге удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал РФ выплатить им 50 миллиардов долларов. Москва обжаловала это решение, однако экс-акционеры подали иски в суды ряда стран с требованием арестовать имущество российских компаний.

В апреле 2016 года Окружной суд Гааги отменил решение, пояснив, что дело не находится в компетенции Гаагского арбитража.

