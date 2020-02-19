Кремль анализирует решение суда в Гааге о выплатах экс-акционерам ЮКОСа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Кремле начали обсуждать оспаривание решения Гаагского суда о выплатах бывшим акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов.

В настоящее время власти анализируют это решение, изучают его обстоятельства и обдумывают тактику дальнейших действий, передает "Газета.ру".

Накануне Апелляционный суд Гааги обязал Россию к выплатам по иску экс-акционеров ЮКОСа. Таким образом, решение окружного суда, снявшего с РФ обязательства по выплате 50 миллиардов долларов, было отменено. В Минюсте РФ пообещали продолжить отстаивать свои законные интересы в процессе.

В ведомстве указали на то, что Москва по-прежнему не считает бывших акционеров компании добросовестными инвесторами, поскольку они получали контроль над активами в том числе и за счет взятки.