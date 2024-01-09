Ходорковского повторно объявили в розыск после возбуждения дела о фейках о ВС РФ

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET (Михаил Ходорковский признан в России иноагентом)

МВД России повторно объявило в розыск бизнесмена Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом) после того, как в отношении него возбудили уголовное дело о фейках о российской армии. Это следует из базы розыска ведомства.

"Ходорковский Михаил Борисович, разыскивается по статье УК. Переобъявлен (в розыск)", – говорится в сообщении.

Новая статья Уголовного кодекса (УК) не указывается в базе. При этом карточка с уголовным делом от 2015 года была изъята. Тогда Ходорковского разыскивали в качестве причастного к убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и к покушению на предпринимателя Евгения Рыбина.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, в отношении бизнесмена возбудили уголовное дело по части 1 статьи 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ"). Причиной для этого стали его высказывания в соцсетях о выплатах погибшим в ходе СВО.

До этого в международный розыск по аналогичной статье объявили бывшего московского муниципального депутата Анастасию Брюханову. Причиной для этого стало размещение видеоролика, в котором содержалась заведомо ложная информация о действиях российской армии против мирного населения Украины.

