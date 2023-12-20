Песков заявил, что Путин вряд ли жалеет о помиловании Ходорковского

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Владимир Путин вряд ли жалеет о помиловании экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (внесен в реестр иноагентов в России). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как он утверждает, Ходорковский 10 лет назад обозначил президенту России те обещания, которые должен выполнить, однако они так и остались "на бумаге". В связи с этим Песков указал на то, что такое поведение экс-главы ЮКОСа характеризует его, прежде всего, как человека.

"Президент, исходя из человеческих, гуманитарных соображений принял такое решение", – отметил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Песков заявил, что Ходорковский не жалеет средств, чтобы раскачивать ситуацию в России. По его словам, тот нарушил много договоренностей. Также он подчеркнул, что Ходорковский уже не понимает, что происходит в России, поэтому его действия не могут быть эффективными.

До этого Минюст России внес бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента. По данным ведомства, Ходорковский получал финансирование с Украины.



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