Песков назвал Ходорковского виновным в раскачивании ситуации в России

Фото: ТАСС/Максим Никитин

Бывший руководитель компании ЮКОС Михаил Ходорковский не жалеет средств, чтобы раскачивать ситуацию в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.

По его словам, Ходорковский нарушил много договоренностей.

"Но у него это (раскачивание ситуации в России. – Прим. ред.) не особо получается, потому что он и духовно, и ситуационно, и информационно, и на уровне чутья абсолютно оторвался от России", – считает Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Ходорковский уже не понимает, что происходит в России, поэтому его действия не могут быть эффективными.

Ранее Песков рассказал, что у Владимира Путина наверняка появятся предпочтения в отношении будущего кандидата на пост президента России, но главой государства в итоге станет тот, кого изберет народ. Он подчеркнул, что пока неизвестно, планирует ли Путин баллотироваться на новый срок в 2024 году.

