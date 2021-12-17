Песков назвал позицию Путина в отношениях с Западом жесткой, но миролюбивой

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Позиция Владимира Путина касательно безопасности для России в Европе является жесткой, но при этом миролюбивой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RTVI.

"Его предложение выйти на некие обязывающие гарантии безопасности – это очень конструктивное предложение, оно способно оградить нас от той напряженности, которая возникла сейчас на европейском континенте из-за украинской истории", – подчеркнул представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь главы государства рассказал, какого президента РФ хочет видеть Запад. По его словам, Западу выгоден лидер, который разрешит гей-парады и не будет говорить про "красные линии". Он отметил, что многие там не любят Владимира Путина.

