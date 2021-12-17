Песков назвал позицию Путина в отношениях с Западом жесткой, но миролюбивой

Фото: Depositphotos/alexfan32
Позиция Владимира Путина касательно безопасности для России в Европе является жесткой, но при этом миролюбивой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RTVI.
"Его предложение выйти на некие обязывающие гарантии безопасности – это очень конструктивное предложение, оно способно оградить нас от той напряженности, которая возникла сейчас на европейском континенте из-за украинской истории", – подчеркнул представитель Кремля.
Ранее пресс-секретарь главы государства рассказал, какого президента РФ хочет видеть Запад. По его словам, Западу выгоден лидер, который разрешит гей-парады и не будет говорить про "красные линии". Он отметил, что многие там не любят Владимира Путина.
Путин рассказал, кому подчиняется президент
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: