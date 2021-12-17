Песков рассказал, какого президента РФ хочет видеть Запад

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Запад хочет видеть в России президента, который разрешит гей-парады и не будет говорить про "красные линии". Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.

Он добавил, что западное информационное пространство выполняет задания местных спецслужб и властей. При этом многие из них, отметил Песков, не любят Владимира Путина.

"Они хотят, чтобы в России был другой президент. Чтобы был президент, который не будет говорить про "красные линии", чтобы в России был президент, который закрывает глаза на работу оплачиваемых из-за рубежа СМИ, который разрешит гей-парады, который будет разбазаривать российскую территорию, который закрыл бы глаза на американские ядерные ракеты, которые стоят в Днепропетровске. Поэтому они готовы хоть черта лысого достать и поставить в качестве главного конкурента", – рассказал Песков.

По его словам, коллективный Запад во всем винит Россию. Песков подчеркнул, что это общий тренд.

Ранее Песков заявил, что на сегодняшний день Украина полностью потеряна для России как партнер и союзник. Он отметил, что украинские власти враждебно настроены по отношению к России. Песков подчеркнул, что государство может пытаться внушать гражданам ненависть к русским, однако братский народ всегда останется таковым.

