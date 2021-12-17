Генсек НАТО призвал "готовиться к худшему" в ситуации на Украине

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Альянс быть готовым к любому развитию событий на Украине. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Болгарии, передает РИА Новости.
"То, что мы сейчас видим, это значительное, последовательное и продолжающееся усиление российского военного присутствия. Нет никакой ясности в отношении целей такого наращивания. Конечно, мы должны и надеемся на лучшее, но нам необходимо быть готовыми к худшему", – подчеркнул он.
Он отметил, что НАТО увеличил свои разведывательные возможности по наблюдению за этим усилением и продолжает поддерживать Украину. По словам Столтенберга, Альянс должен быть готов защитить своих союзников. Он подчеркнул, что усиление напряженности главным образом касается членов НАТО в регионе, в частности Болгарии.
Ранее лидеры стран Евросоюза заявили, что России необходимо принять меры для деэскалации ситуации на границе с Украиной. В заявлении по итогам саммита ЕС отмечалось, что члены союза готовы к введению санкций в ответ на любую агрессию против Киева.
До этого Владимир Путин назвал вопрос о намерении Москвы напасть на Киев провокационным, подчеркнув, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но вправе обеспечивать свою безопасность.
Политолог рассказал, возможен ли военный конфликт между Россией и Украиной
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