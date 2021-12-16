Зеленский выступил против военного противостояния с Россией

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Украина не нацелена на прямой военный конфликт с Россией и предпочитает дипломатический формат диалога, поскольку не хочет больших человеческих жертв, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

"Мы все-таки верим, верим именно в дипломатический формат переговоров с РФ", – сказал Зеленский, слова которого приводит ТАСС.

Президент Украины отметил, что перспективы вооруженного противостояния между Киевом и Москвой детально обсуждались на саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе. По словам Зеленского, большинство стран поддержали позицию Украины, осознавая катастрофические последствия возможного конфликта.

"Все понимают, что цена будет очень высокой, но никто не понимает объем жертв и потерей жизни, никто этого не хочет. Украина точно этого не хочет", – подчеркнул президент Украины.

Зеленский признал, что российские Вооруженные силы являются одной из самых мощных армий мира, отметив, что армия Украины значительно уступает им по численности.

"Мы точно понимаем, что если будет полномасштабная война, то будут тысячи, сотни тысяч, миллионы жертв, поэтому мы этого не хотим, как любой цивилизованный человек", – отметил Зеленский.

Также он заявил, что Украина в настоящее время играет роль форпоста на границе НАТО, при этом не являясь членом Альянса.

Ранее в Госдепе США заявили, что Россия готова выставить против Украины почти все сухопутные войска. По утверждениям заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, российские военные и разведывательные службы продолжают развивать потенциал для решительных действий против Украины в случае соответствующего приказа, который может быть отдан, по ее мнению, в начале следующего года.