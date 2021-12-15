Российская армия дойдет за трое суток до Днепра в случае войны с Украиной – СМИ

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Войска армии РФ дойдут за трое суток до Днепра в случае войны с Украиной, сообщает журнал The National Interest.
По словам авторов статьи, экс-директора отдела анализа РФ в ЦРУ Джорджа Биби и бывшего советника министра обороны в администрации Трампа, полковника в отставке Дугласа Макгрегора, на тысячекилометровом участке с севера на юг Россия может выставить сухопутные войска численностью до 200 тысяч человек.
"Наземные маневренные силы будут действовать совместно с плотно организованными элементами разведки, связанными с мощными ударными формированиями", – отметили эксперты.
Они уточнили, что общая сила может включать в себя до 100 батарей реактивной артиллерии, в том числе такие системы, как БМ-30 "Смерч", а аэрoдромы Украины, штабы и материально-технические объекты могут быть подвержены атаке ракетными комплексами "Искандер".
Также в воздухе военные РФ смогут задействовать беспилoтники, обычные воздушные судна и, вероятно, новые барражирующие боеприпасы, считают эксперты.
"Между тем защищать российские ударные и маневренные соединения от украинских воздушных и ракетных атак на всех уровнях – тактическом, оперативном и стратегическом – будет интегрированная противовоздушная оборона из систем С-400 и С-500", – сообщили Биби и Макгрегор.
Именно в связи с этим, по их словам, украинская авиация или Североатлантический альянс окажется крайне неспособен оказать сопротивление, включая обнаружение и устранение.
Эксперты указали, что администрация американского лидера не планирует прямого военного вмешательства в случае вторжения на Украину. По их мнению, это связано с тем, что США, скорее всего, не смогут противостоять. Хотя РФ могла бы использовать на Украине передовые боевые самолеты, уверены авторы статьи.
"Превосходство США в воздухе – стержень наших военных операций против меньших держав после окончания холодной войны – не будет обеспечено на Украине", – подчеркнули Биби и Макгрегор.
Ранее в Госдепе заявили, что Россия готова выставить против Украины почти все сухопутные войска. По утверждениям заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, российские военные и разведывательные службы продолжают развивать потенциал для решительных действий против Украины в случае соответствующего приказа, который может быть отдан, по ее мнению, в начале следующего года.
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