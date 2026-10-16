На московских аукционах продали более 6 тысяч машино-мест

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

С января по сентябрь 2026 года на торгах реализовали 6 182 машино-места в разных округах Москвы. Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, передает портал мэра и правительства столицы.

В среднем за один лот конкурировали три участника. Наибольшее число объектов продали в Северном, Восточном, Северо-Восточном, Юго-Восточном и Западном административных округах, на них пришлось около 73% всех реализованных машино-мест. Почти 98% проданных объектов расположены в подземных паркингах.

Приобрести парковочные места можно на открытых аукционах. На торги выставляют объекты как в подземных, так и в наземных паркингах, в том числе рядом с жилыми домами и рабочими местами.

Ранее на городские торги выставили два нежилых помещения в районе Раменки на западе Москвы. Объекты общей площадью более 1,1 тысячи квадратных метров расположены в 35-этажном здании на Мосфильмовской улице недалеко от станции метро "Раменки".

Одно помещение занимает 181,6 квадратного метра на цокольном этаже, второе – 916,3 квадратного метра на втором, оба имеют свободное назначение и отдельный вход, что обеспечивает самостоятельный доступ посетителей.