Вашингтон изучает возможность эвакуации американцев с территории Украины – СМИ

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Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность эвакуации американских граждан с территории Украины в связи с информацией о якобы готовящемся российском военном вторжении в страну. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Уточняется, что Пентагон прорабатывает несколько различных вариантов возможной эвакуации – от вывоза из страны второстепенных госслужащих до масштабной эвакуации граждан США. Окончательное решение по данному вопросу останется за государственным департаментом.

По данным телеканала, власти США могли начать такое планирование в связи с плохо проведенной эвакуацией своих граждан и военных из Афганистана.

Ранее американские и украинские СМИ неоднократно заявляли о планах России по нападению на Украину. По мнению главы украинской военной разведки Кирилла Буданова, вторжение может произойти в конце января или начале февраля 2022 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов и не готовится к нападениям на другие страны. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия сообщала об этом на самых разных уровнях.