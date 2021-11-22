Глава украинской разведки назвал сроки военного вторжения России на Украину

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Глава украинской военной разведки генерал Кирилл Буданов указал сроки военного вторжения России на территорию Украины. Об этом он рассказал в интервью Military Times.

Как заявил генерал, нападение якобы произойдет в конце января или начале февраля 2022 года. Он отметил, что РФ сконцентрировала на границе свыше 92 тысяч военнослужащих.

"Такое нападение, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки на востоке, за которыми последуют воздушно-десантные атаки в Одессе и Мариуполе", – предположил Буданов.

Он также выразил мнение, что для вторжения на Украину РФ будет использовать территорию Белоруссии. На эту мысль украинского генерала натолкнули прошедшие в нынешнем году российско-белорусские учения "Запад – 2021".

Буданов добавил, что последствия подобного нападения станут для Киева более разрушительными, чем вооруженный конфликт в Донбассе.

Ранее американское издание Politico обнародовало спутниковые фотографии, которые якобы подтверждают массированную переброску российской военной техники на границу с Украиной. Однако позднее выяснилось, что российская техника со снимков оказалась размещена в районе Ельни в Смоленской области, которая не граничит с Украиной.

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, опубликованные американскими СМИ сообщения являются некачественными и недостоверными. Песков подчеркнул, что Россия никогда никому не угрожала, не угрожает и не представляет опасности ни для одной страны.

Позднее представитель Кремля также выразил мнение, что Украина пытается найти способы силового решения своих проблем на Донбассе под прикрытие учений НАТО. Он призвал представителей блока прекратить провокации у российских границ.