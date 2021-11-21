Киев ищет пути силового решения своих проблем на Донбассе при участии НАТО – Песков

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Украина пытается найти способы силового решения своих проблем на Донбассе под прикрытие учений НАТО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы. Сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе. Вот, чего добивается Украина. И добивается она это, скорее всего, под прикрытием вот тех самых учений НАТО", – сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Песков призвал НАТО прекратить провокации у российских границ, поскольку только это может снизить текущий уровень напряженности в отношениях России и Запада.

"НАТО необходимо прекратить провокационную деятельность у наших границ, НАТО необходимо прекратить продвижение своей и политической, и военной инфраструктуры в сторону наших границ", – подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что страны НАТО должны прекратить "накачивать" Украину современными вооружениями, тем самым провоцируя Киев на силовую эскалацию конфликта.

Ранее Песков заявил, что Украина "накачивается натовскими вооружениями", из-за чего может решить прибегнуть к силовому решению конфликта в Донбассе. По словам представителя Кремля, подобное гипотетическое решение Киева стало бы новым шагом в сторону еще одной катастрофы.

Владимир Путин, в свою очередь, подписал указ об оказании поддержки районам Донецкой и Луганской областей. Уточняется, что меры принимаются для недопущения снижения уровня жизни населения в условиях экономической блокады и ухудшения ситуации с COVID-19.