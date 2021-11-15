Путин подписал указ об оказании поддержки районам Донецкой и Луганской областей

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Россия окажет гуманитарную поддержку населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Документ размещен на портале правовой информации.

Уточняется, что меры принимаются для недопущения снижения уровня жизни населения в условиях экономической блокады и ухудшения ситуации с COVID-19.

"До политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины правительству РФ поручено в месячный срок обеспечить в порядке исключения признание в РФ действительными сертификатов о происхождении товаров, выдаваемых органами, фактически действующими на территории указанных районов", – говорится в документе.

Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов сообщил, что Киев провоцирует Донбасс на возобновление боевых действий. По его словам, ответственность за обострение ситуации лежит на Украине, которая ведет чрезвычайно опасную игру.