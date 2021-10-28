Захарова не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе

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Москва встревожена развитием событий в Донбассе и не исключает дальнейшей деградации ситуации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения о новых наступательных действиях Киева.
"Последние дни мы видим тревожное – это не то слово, на грани трагического развитие событий на юго-востоке Украины. Характеризуется это все обострением ситуации в зоне конфликта", – цитирует Захарову ТАСС.
По ее словам, Киев сознательно нарушает дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, которые были согласованы летом 2020 года.
"Складывается впечатление, что Киев сознательно заводит переговоры в контактной группе в тупик, чтобы просто развязать себе руки для возвращения Донбасса военным путем", – подчеркнула Захарова.
Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов ранее сообщил, что Киев провоцирует Донбасс на возобновление боевых действий. По его словам, ответственность за обострение ситуации лежит на стороне Украины, которая ведет чрезвычайно опасную игру.
До этого стало известно, что Киев впервые применил турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 на востоке Украины. Ударные дроны использовались вблизи поселка Гранитное Донецкой области.
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