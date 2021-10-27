В ЛНР заявили о четырех нарушениях перемирия со стороны украинских военных

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Луганские ополченцы зафиксировали четыре обстрела со стороны украинских вооруженных сил за последние сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня", – заявили в представительстве.

Отмечается, что ВСУ обстреляли населенные пункты Золотое-5, Хорошее и Калиново. Огонь велся из артиллерийских 122-миллиметровых орудий, гранатометов и стрелкового оружия.

Ранее сообщалось, что ополченец самопровозглашенной ЛНР погиб при обстреле с направления населенного пункта Орехово в сторону населенного пункта Золотое-5.