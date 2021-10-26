Киев применил беспилотники Bayraktar в Донбассе – СМИ

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Киев впервые применил турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 на востоке Украины, сообщает "5 канал" со ссылкой на волонтера.

Известно, что ударные дроны были применены вблизи поселка Гранитное Донецкой области.

По информации главного редактора "Цензор.нет" Юрия Бутусова, батарея российских гаубиц Д-30 провела обстрел украинской 93-й механизированной бригады в районе Гранитного. В результате погиб украинский военный.

"Остановить врага дипломатическими методами, как обычно, не удалось. Россияне развернули батарею прямо на дороге, без всяких укрытий, в полной уверенности в своей безнаказанности. Но ВСУ впервые для контрбатарейной борьбы направили в район боя Bayraktar, и управляемой бомбой российская гаубица была уничтожена", – уточнил Бутусов.

Он добавил, что боевики не смогли обнаружить беспилотники. После чего российские расчеты разбежались и больше не производили выстрелов. По словам Бутусова, приказ на применение Bayraktar дал главком ВСУ Валерий Залужный.

Ранее сообщалось, что ополченец самопровозглашенной Луганской Народной Республики погиб при обстреле с направления населенного пункта Орехово в сторону населенного пункта Золотое-5.

