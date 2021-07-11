В ЛНР сообщили о гибели двух украинских силовиков

11 июля, 22:00
Фото: ТАСС/Zuma/Anatolii Stepanov
При попытке устроить провокацию у линии соприкосновения в Донбассе погибли два украинских силовика, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова официального представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ивана Филипоненко.
Ранее ЛНР сообщили об усложнении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.
"При попытке проведения очередной провокации в ночь с 10 на 11 июля снайперская группа из состава отдельного центра Сил специальных операций "Запад" подорвались на минном поле в районе населенного пункта Новозвановка (под контролем Киева. – Прим.ред.) в зоне ответственности 24-й бригады (украинских силовиков - ред.)", – заявил Филипоненко.
Он также отметил, что инцидент в очередной раз подтверждает хаотичное минирование местности и отсутствие каких-либо формуляров минных полей у украинских служащих. Представитель Народной милиции подчеркнул, что в зоне ответственности 24 бригады украинских силовиков наблюдателями была зафиксирована автомобильная техника представителей Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В Киеве раскрыли план силового захвата Донбасса. По словам советника делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, в случае конфликта, украинская армия окружит крупные города, разрежет пути снабжения и возьмет под артиллерийский огонь восточную границу ЛДН и ДНР.
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