Украина выдвинула ультиматум для переговоров по Донбассу

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Киев будет вести переговоры в Трехсторонней контактной группе по Донбассу только тогда, когда в них перестанет участвовать представительница ДНР Майя Пирогова. Такие условия озвучил член украинской делегации Денис Казанский.

"Наша позиция очень проста: мы говорим, что переговоры будут продолжаться, когда перестанут ее приводить", – заявил он в эфире телеканала "Наш".

Украина уже не в первый раз требует исключить Пирогову из переговоров. В апреле этого года с таким же ультиматумом выступил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

В конце июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если урегулирования конфликта на востоке страны не удастся достигнуть в нормандском формате, то по вопросу Донбасса возможно проведение всеукраинского референдума.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отмечал, что Киев не может выполнить Минские соглашения в текущем виде, а депутат Верховной рады Олег Волошин заявлял об угрозе падения Киева из-за провокаций в Донбассе.