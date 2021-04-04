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Фото: AP/Efrem Lukatsky
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук выдвинул ультиматум на переговорах по Донбассу. Он потребовал исключить из переговоров представителя самопровозглашенной Донецкой народной республики Майю Пирогову.
Как рассказал Кравчук в эфире канала "Украина 24", с соответствующим требованием он обратился к модератору переговоров от ОБСЕ Хайди Грау
"Как только эта персона (Пирогова. – Прим. ред.) появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но мы покидаем переговоры", – заявил Кравчук.
Он добавил, что не имеет информации об участии Пироговой в следующем заседании Трехсторонней контактной группы. До этого сообщалось о болезни представителя ДНР.
Ранее представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщил о гибели ребенка после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Кроме того, пострадала местная жительница. Она была госпитализирована.
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