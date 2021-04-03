В ДНР заявили о гибели ребенка после удара украинского БПЛА

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщил о гибели ребенка после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает РИА Новости.

"Боевики 59-й бригады Вооруженных сил Украины, выполняя преступный приказ, <...> применили беспилотный летательный аппарат, снаряженный самодельным взрывным устройством", – уточнил специалист.

В результате нападения погиб ребенок 2016 года рождения. Также пострадала местная жительница, повреждения оцениваются как раны разной степени тяжести. Женщина госпитализирована.

Как сообщили в Народной милиции ДНР, под удар попал жилой район в населенной пункте Александровское.

Представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий ранее рассказал об артиллерийском обстреле территории самопровозглашенной Луганской Народной Республики. По его словам, украинские военные использовали артиллерию калибра 122 миллиметра.

