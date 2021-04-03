Эксперт прокомментировал обстрел ЛНР из крупнокалиберной артиллерии

14:47
Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Военный эксперт, офицер Народной милиции ДНР в запасе Дмитрий Астрахань прокомментировал обстрел территории самопровозглашенной Луганской народной республики из артиллерии крупного калибра.
Он выразил мнение, что решение об обстреле принимали на высоком штабном уровне.
"Тот факт, что при обстреле территории ЛНР применялась артиллерия калибром 122 миллиметра, говорит о принятии решения на уровне штабов бригад или выше. Это достаточно высокий войсковой уровень. В данной ситуации – это не перестрелка на уровне полевого командования батальонов или рот. Это решение принято на высоком уровне", – рассказал он РИА Новости.
Об обстреле ранее сообщил представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. Он отметил, что данный обстрел стал первым с конца июля прошлого года.
Сообщалось, что по территории ЛНР было выпущено 16 снарядов. В ответ Народная милиция открыла огонь из оружия, не запрещенного минскими соглашениями.
Конфликт в Донбассе длится уже 7 лет, его жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля 2021 года ситуация начала заметно ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.
В частности, 11 марта в поселке Михайловка (Золотое-5) произошли бои между бойцами ВСУ и Народной милицией. В результате один ополченец получил ранение.
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