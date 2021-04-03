В ЛНР сообщили об артиллерийском обстреле со стороны ВСУ

Фото: ТАСС/Александр Река

Вооруженные силы Украины произвели артиллерийский обстрел территории самопровозглашенной Луганской Народной Республики. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что данный обстрел стал первым с конца июля прошлого года.

"Впервые с момента введения дополнительных мер по контролю соблюдения режима прекращения огня (ВС Украины. – Прим. ред.) применили артиллерию калибра 122 миллиметра", – передает слова Осадчего пресс-служба ведомства.

На сайте отмечается, что по территории ЛНР было выпущено 16 снарядов. В ответ Народная милиция открыла огонь из оружия, не запрещенного минскими соглашениями.

"Потери врага уточняются", – отметил Осадчий.

Он также призвал Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ зафиксировать случившееся.

Конфликт в Донбассе длится уже 7 лет, его жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля 2021 года ситуация начала заметно ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.

В частности, 11 марта в поселке Михайловка (Золотое-5) произошли бои между бойцами ВСУ и Народной милицией. В результате один ополченец получил ранение.