Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

04:49

В ЛНР сообщили об артиллерийском обстреле со стороны ВСУ

происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/Александр Река

Вооруженные силы Украины произвели артиллерийский обстрел территории самопровозглашенной Луганской Народной Республики. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что данный обстрел стал первым с конца июля прошлого года.

"Впервые с момента введения дополнительных мер по контролю соблюдения режима прекращения огня (ВС Украины. – Прим. ред.) применили артиллерию калибра 122 миллиметра", – передает слова Осадчего пресс-служба ведомства.

На сайте отмечается, что по территории ЛНР было выпущено 16 снарядов. В ответ Народная милиция открыла огонь из оружия, не запрещенного минскими соглашениями.

"Потери врага уточняются", – отметил Осадчий.

Он также призвал Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ зафиксировать случившееся.

Конфликт в Донбассе длится уже 7 лет, его жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля 2021 года ситуация начала заметно ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.

В частности, 11 марта в поселке Михайловка (Золотое-5) произошли бои между бойцами ВСУ и Народной милицией. В результате один ополченец получил ранение.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать