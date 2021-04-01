Зеленский обвинил Москву в "игре мускулами" в Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в "игре мускулами" на территории Донбасса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Игра мускулами в формате военных учений и возможных провокаций вдоль границы – традиционный случай России", – написал он, отметив, что Украина всегда готова к любым провокациям.

Зеленский выразил мнение, что с начала 2021 года в Донбассе происходит наращивание конфликта, при котором РФ продолжает создавать атмосферу угрозы и давления при любых переговорах о прекращении огня.

Кроме того, он заявил, что основной стратегией Украины остается борьба за мир и возвращение украинских территорий.

Конфликт в Донбассе длится уже 7 лет, его жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля 2021 года ситуация начала заметно ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.

Ранее в Кремле оценили заявления о наращивании сил РФ на границе с Украиной. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российские войска никогда не участвовали и не участвуют в вооруженных конфликтах на территории Украины.

Он также подчеркнул, что движение Вооруженных сил РФ внутри территории страны не представляет опасности для других государств и призвано лишь защитить интересы и безопасность собственного населения.