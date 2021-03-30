На Украине оценили вероятность войны с Россией

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Генштаб Вооруженных сил Украины не видит предпосылок для открытого военного столкновения с Россией в ближайшее время. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в интервью изданию "Гордон".

Спикер подчеркнул, что угроза войны между двумя странами остается реальной.

"Угроза есть. И есть она, прежде всего, по той причине, что Россия не отказалась от своих планов", – сказал Хомчак.

Глава ВСУ отметил участившиеся случаи эскалации конфликта на Донбассе. В августе и сентябре 2020 года после договоренности о режиме прекращения огня там фиксировали до 50 обстрелов ежемесячно. При этом Хомчак заверил, что украинские ВС выполняют все достигнутые договоренности от 27 июля 2020 года.

Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что РФ могут грозить "радикальные шаги" со стороны Украины по вопросу Донбасса. Политик призвал Россию признать себя стороной конфликта в Донбассе.