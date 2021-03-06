Кравчук пригрозил России "радикальными шагами" по Донбассу

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России могут грозить "радикальные шаги" со стороны Украины по вопросу Донбасса. Об этом предупредил Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по региону Леонид Кравчук.

Политик призвал Россию признать себя стороной конфликта в Донбассе.

"Делегация наша думает над тем, какие возможно внести предложения", – сказал Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

Украинский дипломат заявил, что Россия не желает мира в Донбассе. По мнению Кравчука, РФ выступает за продолжение конфликта. По этой причине Украина планирует пересмотреть достигнутые договоренности с помощью нескольких шагов.

"Первое: признаем, что ситуация находится в тупике и что эта ситуация должна быть изменена на основе новых <...> подходов и документов, которые мы должны зафиксировать", – сказал Кравчук.

Спикер добавил, что Украина заставит Россию выполнять международные нормы.

"Мы сделаем все, чтобы поставить Россию в рамки международного права", – заключил Кравчук.

4 марта сообщалось, что сотрудник министерства внутренних дел ДНР погиб при попытке спасти детей, обнаруженных на линии соприкосновения. Во время проведения спасательной операции был открыт снайперский огонь со стороны позиций Вооруженных сил Украины.

Ранее силы ДНР получили разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек киевских силовиков. Решение было принято после усиления обстрелов республики с украинской стороны.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее прокомментировал слова Владимира Путина, который пообещал, несмотря ни на что, не бросать Донбасс. Он заявил, что в республике постоянно ощущают поддержку со стороны России, а также выразил готовность отстаивать общие ценности.