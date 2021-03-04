Украинский снайпер убил спасавшего детей сотрудника МВД ДНР

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Сотрудник МВД ДНР погиб при попытке спасти детей, обнаруженных на линии соприкосновения. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным МВД, военнослужащие ДНР обнаружили группу детей между позициями в районе Ясиноватской промзоны. Для эвакуации ведомство отправило в район следственно-оперативную группу.

Во время проведения спасательной операции по сотрудникам МВД ДНР был открыл снайперский огонь со стороны позиций Вооруженных сил Украины. В результате оказался смертельно ранен младший сержант полиции, а эвакуация была прекращена.

"Дети не были эвакуированы. На данный момент их местонахождение неизвестно", – заявили в МВД.

В ведомстве отметили, что случаи попадания детей на линию разграничения происходят регулярно. Подобное пресекается сотрудниками МВД.

По мнению властей ДНР, инцидент продемонстрировал несоблюдение украинской стороной Минских соглашений, а также нарушение норм общечеловеческой морали. Там подчеркнули, что действия ВСУ являются провокацией.

Ранее силы Донецкой народной республики (ДНР) получили разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек киевских силовиков. Решение было принято после усиления обстрелов республики с украинской стороны.

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин ранее прокомментировал слова Владимира Путина, который пообещал, "несмотря ни на что, не бросать Донбасс". Пушилин заявил, что в республике постоянно ощущают поддержку со стороны России, а также выразил готовность отстаивать общие ценности.