Украинский снайпер убил спасавшего детей сотрудника МВД ДНР

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Сотрудник МВД ДНР погиб при попытке спасти детей, обнаруженных на линии соприкосновения. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным МВД, военнослужащие ДНР обнаружили группу детей между позициями в районе Ясиноватской промзоны. Для эвакуации ведомство отправило в район следственно-оперативную группу.
Во время проведения спасательной операции по сотрудникам МВД ДНР был открыл снайперский огонь со стороны позиций Вооруженных сил Украины. В результате оказался смертельно ранен младший сержант полиции, а эвакуация была прекращена.
"Дети не были эвакуированы. На данный момент их местонахождение неизвестно", – заявили в МВД.
В ведомстве отметили, что случаи попадания детей на линию разграничения происходят регулярно. Подобное пресекается сотрудниками МВД.
По мнению властей ДНР, инцидент продемонстрировал несоблюдение украинской стороной Минских соглашений, а также нарушение норм общечеловеческой морали. Там подчеркнули, что действия ВСУ являются провокацией.
Ранее силы Донецкой народной республики (ДНР) получили разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек киевских силовиков. Решение было принято после усиления обстрелов республики с украинской стороны.
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин ранее прокомментировал слова Владимира Путина, который пообещал, "несмотря ни на что, не бросать Донбасс". Пушилин заявил, что в республике постоянно ощущают поддержку со стороны России, а также выразил готовность отстаивать общие ценности.
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