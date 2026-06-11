График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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11 июня, 06:16

Общество

Гроза и до 32 градусов жары ожидаются в Москве 11 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность с грозой прогнозируется в Москве в четверг, 11 июня. Об этом предупреждает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 30 до 32 градусов жары, в Подмосковье – от 27 до 32 градусов.

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду, атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до плюс 17 градусов, по области – до плюс 14 градусов.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за прогнозируемых гроз. Предупреждение будет действовать до 21:00 пятницы, 12 июня.

После жаркой погоды в Москве на грядущей неделе, с 15 по 21 июня, ожидается заметное похолодание. Температура воздуха снизится на 6–8 градусов, а вместе с этим в столицу придут дожди и ветер.

Аномальная жара сохранится в Москве в течение нескольких дней

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