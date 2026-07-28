JI: на Аляске семья нашла человеческие останки в морозилке умершего родственника

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На Аляске родственники умершего мужчины нашли человеческие останки в его морозильной камере. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на издание Juneau Independent.

Необычная находка была сделана во время уборки дома после смерти владельца жилья. Предварительно, погибшему было от 50 до 80 лет. Согласно предположениям следователей, он мог быть знаком с умершим хозяином дома, однако характер их связи пока выясняется.

По данным полиции, на теле не обнаружено признаков насильственной смерти, в том числе огнестрельных или ножевых ранений. Обстоятельства произошедшего продолжают устанавливать.

Ранее в Новом Уренгое в грунте под свайным полем школы нашли человеческий череп. Находку направили на судебную экспертизу для установления пола, возраста и причины смерти. Также назначены генетические экспертизы.