Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июля, 10:33

Происшествия
Главная / Новости /

JI: на Аляске семья нашла человеческие останки в морозилке умершего родственника

Семья на Аляске нашла человеческие останки в морозилке умершего родственника

Фото: depositphotos/​Stringer_Image​

На Аляске родственники умершего мужчины нашли человеческие останки в его морозильной камере. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на издание Juneau Independent.

Необычная находка была сделана во время уборки дома после смерти владельца жилья. Предварительно, погибшему было от 50 до 80 лет. Согласно предположениям следователей, он мог быть знаком с умершим хозяином дома, однако характер их связи пока выясняется.

По данным полиции, на теле не обнаружено признаков насильственной смерти, в том числе огнестрельных или ножевых ранений. Обстоятельства произошедшего продолжают устанавливать.

Ранее в Новом Уренгое в грунте под свайным полем школы нашли человеческий череп. Находку направили на судебную экспертизу для установления пола, возраста и причины смерти. Также назначены генетические экспертизы.

Читайте также


происшествияза рубежом

В Сети раскритиковали россиянку, которая развеяла прах матери над рекой

В целом нарушения каких-либо норм в подобных действиях нет, однако есть нюансы

Читать
закрыть

Москвичка едва не потеряла зуб из-за опасного эксперимента

Установка пломб без специального оборудования и знаний может нанести серьезный вред здоровью

Читать
закрыть

В Сети поспорили из-за отказа курьера поднимать тяжелый заказ

В интернете завирусилась история курьера, который не захотел доставлять 30 л воды на 23‑й этаж

Сотрудник сервиса доставки должен связаться с куратором для решения проблемы с заказом

Читать
закрыть

Стоит ли бояться появившегося в столичном регионе паука каракурта

Каракурта, в народе называемого черной вдовой, уже не первый год замечают в столице и области

После укуса яд распространяется по организму, вызывая сильную нарастающую боль

Читать
закрыть

Почему на Эльбрусе так часто погибают альпинисты?

За несколько дней на горе погибли несколько туристов, в том числе иностранных

Каждому участнику восхождения необходимо серьезно готовиться к походу

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от сдачи квартиры фейковым арендаторам

Преступная схема может приносить сотни тысяч рублей в месяц с одного объекта

Необходимо четко составлять договор

Читать
закрыть

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика