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28 июля, 11:06

Культура

В Москве подвели итоги заявочной кампании международного конкурса композиторов

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

На первый Московский международный конкурс композиторов поступило более 160 заявок, сообщила заммэра Наталья Сергунина. Победителей определят в декабре, они получат денежные премии, а также возможность записать и издать свое сочинение в цифровом формате.

Конкурс посвятили 85-й годовщине начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву.

"Новый культурный проект привлек композиторов из 10 государств. В их числе – Белоруссия, Малайзия, Турция, Италия и США", – рассказала Сергунина.

По ее словам, география заявок отечественных авторов охватывает 37 регионов России, от Калининградской области до Приморского края.

На конкурсе предусмотрены две номинации: "Крупная форма" – произведения для академического большого хора и симфонического оркестра и "Малая форма" – музыка для смешанного академического хора а капелла. В каждой категории назовут лауреатов первой, второй и третьей степени.

Оценивать работы будет жюри. В его состав войдут известные деятели культуры, среди которых ректор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Александр Соколов и ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский. Возглавит экспертную комиссию народный артист СССР хоровой дирижер Владимир Минин.

Призовой фонд конкурса – 10,5 миллиона рублей. Произведения лауреатов исполнят на итоговом гала-концерте. Подробности можно узнать на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что в России пройдут конкурсы, которые направлены на сохранение исторической памяти. Например, до 25 сентября проходит прием заявок на международный конкурс "Общая память", посвященный жертвам геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны.

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