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28 июля, 10:33

Политика

Володин назвал православие основой национальной идентичности и суверенитета России

Фото: ТАСС/пресс-служба Госдумы РФ

Православие стало одной из основ национальной идентичности и суверенитета России. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе поздравления с Днем Крещения Руси.

"Православие (стало. – Прим. ред.) источником формирования духовно-нравственных, семейных ценностей, которые передаются из поколения в поколение", – приводятся слова Володина на сайте нижней палаты парламента.

Он также отметил, что Русская православная церковь (РПЦ) вносит значимый вклад в консолидацию общества, укрепление межконфессионального диалога и защиту исторической памяти.

Ранее патриарх Кирилл направил Владимиру Путину поздравление по случаю Дня Крещения Руси и дня памяти святого равноапостольного князя Владимира, который считается небесным покровителем президента.

В своем послании предстоятель РПЦ подчеркнул, что глава государства, следуя примеру князя Владимира, уделяет приоритетное внимание укреплению суверенитета России, а также развитию экономики и духовно-нравственному благополучию граждан.

Патриарх поблагодарил президента за поддержку Церкви и пожелал ему божественной помощи в государственной деятельности.

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