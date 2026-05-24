Собянин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Сергей Собянин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства, телеграмма опубликована на официальном сайте мэра

24 мая совершается празднование в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия – православных просветителей, которые создали славянскую азбуку в IX веке. Это также является днем тезоименитства патриарха Кирилла

Собянин отметил, что предстоятельское служение патриарха "наполнено неустанной заботой об укреплении православной веры", а его труды играют "огромную роль в деле утверждения непреходящих христианских ценностей". Кроме того, его архипастырское слово не только несет верующим любовь и добро, но и придает силы и стойкость, а также помогает найти ответы на сложные вопросы.

"Искренне благодарен Вам за неоценимый вклад в обустройство духовной жизни в нашей любимой Москве. От всей души желаю Вам, Ваше Святейшество, крепкого здоровья, благополучия, новых свершений и достижений в Вашем служении на благо Русской православной церкви и Отечества", – отметил градоначальник.

Ранее Собянин направлял патриарху Кириллу поздравление в связи с 50-летием его архиерейской хиротонии. В своем послании мэр подчеркнул, что с момента принятия епископского сана священнослужитель продолжает следовать священническим традициям своих предшественников и примеру подвижничества своего небесного покровителя, святого равноапостольного Кирилла.

