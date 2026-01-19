Патриарх Кирилл назвал Путина искренне верующим православным вождем

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Владимир Путин является искренне верующим православным вождем, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди на праздник Крещения Господня в Богоявленском кафедральном соборе.

Патриарх отметил, что сейчас россияне живут в то время, когда можно исповедовать свою веру не только в храме публично, но и где угодно, не сталкиваясь при этом с осуждением. По его словам, положительные перемены являются чудом "по молитвам мучеников и святых угодников". Благодаря им благодать Божия пришла в Россию после времен безбожия.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин традиционно принял участие в крещенском обряде и окунулся в прорубь. По его словам, данный обряд соблюдают многие представители Кремля.

Крещенские купания начались в Москве вечером 18 января. Безопасность на мероприятиях обеспечивают городские службы. В частности, возле купелей дежурят спасатели, которые сопровождают каждого желающего к проруби и обратно.

Всего к Крещению были подготовлены 40 площадок. Они оборудованы удобными подходам и спусками в воду с противоскользящим покрытием. Также установлены раздевалки, пункты обогрева и питания.