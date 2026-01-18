Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Крещенские купания начались в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Городские службы во время купаний обеспечивают комфортные условия для горожан и следят за их безопасностью. В частности, возле купелей дежурят спасатели, которые сопровождают каждого желающего к проруби и обратно. Также они следят за состоянием тех, кто находится в воде.

Помимо этого, было усилено патрулирование акваторий на судах для предотвращения небезопасных купаний в необорудованных для этого местах. К Крещению подготовлены 40 площадок. Они оборудованы удобными подходам и спусками в воду с противоскользящим покрытием. Также установлены раздевалки, пункты обогрева и питания.

Кроме того, в храмах и приходах, где нет регулярного водоснабжения, была организована временная подача воды или подвоз автоцистернами.

В городском хозяйстве Москвы горожан попросили использовать для крещенских купаний только специально оборудованные площадки. Безопасность москвичей обеспечат свыше 1,3 тысячи спасателей и пожарных. Кроме того, будут задействованы добровольцы, которым предоставят необходимую специализированную технику и средства спасения.

Для горожан также продлили режим работы 35 маршрутов наземного транспорта. В частности, автобусы и электробусы, курсирующие рядом с местами для купаний, будут работать до 03:00 19 января. Помимо этого, по обычному графику будут работать 18 ночных маршрутов.

