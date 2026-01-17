Церкви и храмы Москвы дополнительно обеспечат водой в преддверии Крещения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Церкви и храмы в Москве дополнительно обеспечат питьевой водой в преддверии Крещения, рассказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он рассказал, что специалисты комплекса городского хозяйства традиционно проведут данные мероприятия для церквей и храмовых комплексов, которые не подключены к системе централизованного водоснабжения. Работы выполняются по предварительным заявкам, а для каждого объекта подбирается индивидуальное решение.

Бирюков объяснил, что в части приходов, например, в храме Покрова Пресвятой Богородицы, будет организовано временное водоснабжение. В случае, если это невозможно, подвоз воды осуществят с помощью автоцистерн. Такой вариант, например, используют в храме Святой Равноапостольной Нины.

Помимо этого, в ночь на 19 января возле всех церквей, храмов и монастырей будут дежурить наряды спасателей и пожарных.

"Приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности крещенских купаний, которые в этом году пройдут на 40 специально обустроенных площадках", – заключил Бирюков.

Всего безопасность крещенских купаний в Москве обеспечат свыше 1,3 тысячи спасателей и пожарных. Кроме того, в мероприятиях по обеспечению безопасности будут задействованы добровольцы, которым предоставят необходимую специализированную технику и средства спасения.

