Пожар произошел в здании гостиницы Four Seasons на Манежной площади

Видео: Москва 24

Пожар произошел в здании гостиницы Four Seasons Hotel Moscow на Манежной площади в Москве. Об этом сообщают очевидцы.

Пожарные выехали на место. Как уточнили ТАСС в экстренных службах, возгорание возникло в вентиляции ресторана "Страна, которой нет".

Ранее пожар произошел в бизнес-центре Turas в столичном районе Текстильщики. Возгоранию присвоили третий уровень сложности из пяти возможных.

Около 200 человек покинули здание самостоятельно. Еще два человека, по данным СМИ, обратились за медицинской помощью.

В связи с пожаром в 1-м Грайворонском проезде перекрывали движение. Как рассказали журналистам в оперативных службах, огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров.

