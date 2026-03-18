18 марта, 19:41Происшествия
Пожар произошел в здании гостиницы Four Seasons на Манежной площади
Пожарные выехали на место. Как уточнили ТАСС в экстренных службах, возгорание возникло в вентиляции ресторана "Страна, которой нет".
Ранее пожар произошел в бизнес-центре Turas в столичном районе Текстильщики. Возгоранию присвоили третий уровень сложности из пяти возможных.
Около 200 человек покинули здание самостоятельно. Еще два человека, по данным СМИ, обратились за медицинской помощью.
В связи с пожаром в 1-м Грайворонском проезде перекрывали движение. Как рассказали журналистам в оперативных службах, огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров.