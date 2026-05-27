Временные ограничения движения сняты в ЦАО, ЗАО и СВАО

Временные ограничения движения сняты в Центральном, Западном и Северо-Восточном административных округах Москвы, сообщил столичный Дептранс в своем канале в МАХ.

Для свободного проезда вновь доступны улицы Дурова, Мещанская, Щепкина и Гиляровского. Также воспользоваться можно переулками Выползов и Капельским.

При этом продолжают действовать изменения в режиме работы станций метро. В частности, "Проспект Мира" Калужско-Рижской и Кольцевой линий с 05:45 и "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии с 06:30 до 10:00 работают только на выход и пересадку, а "Рижская" Большой кольцевой линии с 07:45 – только на вход и пересадку.

Новые ограничения в мегаполисе начнут действовать 30 мая. Они будут связаны с проведением Московского детского велофестиваля. Запрет распространится на район Цветного бульвара от Садового кольца до Петровского бульвара в обоих направлениях.

Вместе с тем нельзя будет проехать по первой крайней левой полосе на Цветном бульваре, а также по двум крайним правым полосам на Петровском бульваре в районе Трубной площади.