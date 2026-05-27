27 мая, 16:56

В мире

Несколько тысяч человек устроили протест у Венского университета

Фото: 123RF.com/efesenko84

Акции протеста проходят у Венского университета. Несколько тысяч человек выступают против уменьшения финансирования вузов, сообщает РИА Новости.

Речь о сокращении расходов на высшее образование в Австрии с 2028 года. Среди несогласных – преподаватели, студенты, научные сотрудники, представители университетов страны.

Люди требуют гарантированного поступления средств на функционирование университетов. Они не хотят допустить сокращений сотрудников образовательных заведений, ограничений учебного процесса, уменьшения количества учебных мест.

По прогнозам Австрийского союза студентов, общее количество участников акции протеста может достичь 21 тысячи человек. Пришедшие к университету люди держат плакаты с лозунгами "Наука – не роскошь", "Руки прочь от наших университетов", "Демократии нужно образование", "Кто экономит на университетах – платит вдвойне", "Образование всегда окупается" и "Меньше бюджета = больше мотивации, да?".

"Мы требуем от этого федерального правительства – и прямо сейчас – надежного плана финансирования на период соглашения 2028–2030 годов", – сказал со сцены ректор Венского университета Себастиан Шютце.

Он подчеркнул, что уменьшение финансирования будет означать масштабные сокращения сотрудников, гораздо меньший объем научных исследований и инновационного потенциала, а также резкое ухудшение условий обучения.

"Мы все знаем, как сейчас выглядят результаты опросов общественного мнения… Нельзя прокладывать путь для политики, скептически или враждебно настроенной к науке", – подчеркнул он.

Организаторы акции – правозащитная организация в Австрии, отстаивающая интересы исследовательских университетов страны Uniko, профсоюзные организации и Австрийский союз студентов (ÖH). Протестующие после митинга пройдут через центр города к министерству науки и ведомству канцлера страны. Подобные акции запланированы 28 мая в Зальцбурге, Граце, Клагенфурте и Линце.

Ранее большой антиправительственный митинг состоялся в Сербии. Люди выходили на улицы Белграда с национальной символикой и флагами, они выкрикивали лозунги с критикой президента страны Александра Вучича. Всего, по данным правоохранителей, в акции участвовали более 34 тысяч человек.

