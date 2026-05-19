Грузия потребовала от ЕС разъяснений после разгона митинга в Копенгагене

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направил письмо в Евросоюз с требованием объяснить жестокий разгон мирной акции в Копенгагене. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Речь идет об акции, которая прошла 14 мая у здания датской компании Maersk. Пикетчики обвиняли ее в поставках оружия Израилю, однако полицейские силой разогнали собравшихся.

В связи с этим Грузия направила письмо с требованием о разъяснении главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, руководителю Евросовета Антониу Коште и председателю Европарламента Роберте Метсоле.

"Как вы оцениваете то насилие, которое было в столице Дании, Копенгагене, когда с участниками мирной демонстрации сначала расправились дубинками, а потом против них использовали собак?" – сказал Кобахидзе.

Ранее антивоенная акция прошла в Тель-Авиве. В ходе протестов израильская полиция задержала 17 человек.

По информации СМИ, сотни демонстрантов собрались на театральной площади Хабима, призывая власти прекратить боевые действия в Ливане, Иране и секторе Газа. Митинг был согласован с властями, но он проходил с нарушениями предписаний службы гражданской обороны.