Times of Israel: полиция задержала 17 человек в ходе протестов в Тель-Авиве

Антивоенная акция прошла в Тель-Авиве 4 апреля, в ходе которой израильская полиция задержала 17 человек. Об этом сообщает The Times of Israel.

По информации издания, сотни демонстрантов собрались на театральной площади Хабима, призывая власти прекратить боевые действия в Ливане, Иране и секторе Газа.

Отмечается, что митинг был согласован с властями, но он проходил с нарушениями предписаний службы гражданской обороны, запрещающих массовые собрания на открытой местности из-за угрозы обстрелов.

Полиция действовала на основании постановления Высшего суда, которое запрещало разгонять протесты на площади при участии менее 600 человек. Однако, как сообщают журналисты, когда количество протестующих превысило указанный порог, власти объявили акцию незаконной и начали разгон.

Корреспондент РИА Новости сообщил, что для разгона применялась конная полиция, в какой-то момент произошли столкновения между силовиками и активистами.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля, когда Израиль и США нанесли первые удары по Ирану. В ответ на это республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

