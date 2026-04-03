03 апреля, 15:39

WSJ: в Иране готовят к мобилизации миллионы людей, включая детей

В Иране готовят к мобилизации миллионы людей, включая детей – СМИ

В Иране готовят к мобилизации миллионы людей, включая детей, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным СМИ, Иран готовится к ожесточенному наземному бою на фоне переброски США тысяч морских пехотинцев и десантников на Ближний Восток. В рамках подготовки в стране проводится мобилизация, которая напоминает практику времен ирано-иракской войны 1980-х годов.

Речь идет о кампаниях по вербовке миллионов граждан, в том числе детей, и о мероприятиях по увековечиванию памяти мучеников.

По мнению аналитиков, если начнется наземная операция США, Иран может значительно расширить географию атак, нацелив их на морские нефтяные платформы, электростанции и другую критически важную инфраструктуру.

Помимо этого, директор программы Ближнего Востока и Северной Африки Chatham House Санам Вакиль сообщила, что Иран, скорее всего, намерен сделать возможную высадку США максимально затратной и политически нецелесообразной.

Скорее всего, Тегеран сосредоточится на массированных ударах с использованием БПЛА, чтобы нанести максимальный ущерб, после чего расширит масштабы ответных действий, затронув в том числе соседние страны.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля, когда Израиль и США нанесли первые удары по Ирану. В ответ на это республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Новости мира: Иран нанес удар по авианосцу "Авраам Линкольн" ВМС США

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

