WSJ: в Иране готовят к мобилизации миллионы людей, включая детей

Фото: depositphotos/lkpro

В Иране готовят к мобилизации миллионы людей, включая детей, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным СМИ, Иран готовится к ожесточенному наземному бою на фоне переброски США тысяч морских пехотинцев и десантников на Ближний Восток. В рамках подготовки в стране проводится мобилизация, которая напоминает практику времен ирано-иракской войны 1980-х годов.

Речь идет о кампаниях по вербовке миллионов граждан, в том числе детей, и о мероприятиях по увековечиванию памяти мучеников.

По мнению аналитиков, если начнется наземная операция США, Иран может значительно расширить географию атак, нацелив их на морские нефтяные платформы, электростанции и другую критически важную инфраструктуру.

Помимо этого, директор программы Ближнего Востока и Северной Африки Chatham House Санам Вакиль сообщила, что Иран, скорее всего, намерен сделать возможную высадку США максимально затратной и политически нецелесообразной.

Скорее всего, Тегеран сосредоточится на массированных ударах с использованием БПЛА, чтобы нанести максимальный ущерб, после чего расширит масштабы ответных действий, затронув в том числе соседние страны.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля, когда Израиль и США нанесли первые удары по Ирану. В ответ на это республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

