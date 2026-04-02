Путин и саудовский кронпринц выразили обеспокоенность кризисом на Ближнем Востоке

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. В ходе беседы они обсудили ряд вопросов, связанных с ситуацией на Ближнем Востоке, передает пресс-служба Кремля.

В частности, стороны выразили серьезную озабоченность деградацией военно-политической обстановки в регионе, жертвами среди мирного населения и разрушением стратегически важных объектов инфраструктуры.

Собеседники также подчеркнули необходимость как можно скорее прекратить боевые действия и активизировать политико-дипломатические усилия, чтобы достигнуть долгосрочного урегулирования конфликта с учетом законных интересов всех сторон.

Они отметили, что проблемы с добычей и транспортировкой энергоносителей, возникшие из-за кризиса, негативно сказываются на глобальной энергетической безопасности. В этой связи стороны заявили о важности работы в формате ОПЕК+, проводимой с участием России и Саудовской Аравии.

Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Стороны также обратили внимание на деградацию военно-политической ситуации на Ближнем Востоке и выразили озабоченность и взволнованность из-за гибели людей.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Исламская Республика нанесла удары по еврейскому государству и американским базам, которые находятся в странах Персидского залива.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) 31 марта объявил, что планирует нанести удары по объектам 18 американских и других компаний на Ближнем Востоке в ответ на действия США.

При этом в марте Вашингтон передал Тегерану план из 15 пунктов по завершению конфликта. По словам американского президента Дональда Трампа, Иран якобы согласился с большей частью плана.