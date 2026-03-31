Путин и президент ОАЭ выразили озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке

Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян провели телефонный разговор, в рамках которого обратили внимание на деградацию военно-политической ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Лидеры стран выразили озабоченность и взволнованность из-за гибели людей, разрушения энергетической, промышленной и другой гражданской инфраструктуры.

Кроме того, Путин и Аль Нахайян указали на важность скорейшего завершения боевых действий и активизации политико-дипломатических усилий по мирному урегулированию конфликта при соблюдении законных интересов всех стран, с которыми Россия поддерживает дружественные отношения.

Также они подчеркнули высокий уровень сотрудничества и контактов между РФ и ОАЭ.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Исламская Республика нанесла удары по еврейскому государству и американским базам, которые находятся в странах Персидского залива.

В результате одного из ударов по Ирану погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. Иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что его убийство не останется безнаказанным.

Недавно Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил, что планирует нанести удары по объектам 18 американских и других компаний на Ближнем Востоке в ответ на действия США.

При этом в марте Вашингтон передал Тегерану план из 15 пунктов по завершению конфликта. По словам американского президента Дональда Трампа, Иран согласился с большей частью плана.

