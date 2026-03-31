WSJ: Трамп готов окончить военную кампанию против Ирана без открытия Ормузского пролива

Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп готов завершить операцию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется заблокированным. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

По информации СМИ, Трамп в беседе с помощниками заявил о готовности свернуть военную кампанию против Ирана, даже если это не приведет к полному открытию Ормузского пролива. Это связано с тем, что изначальные сроки операции, составлявшие от четырех до шести недель, были превышены.

Отмечается, что в последние дни глава Белого дома и его советники пришли к выводу, что приоритетом является достижение ограниченных целей: ослабление военно-морского флота Ирана и сокращение его ракетного арсенала. В связи с этим Трамп намерен завершить активную фазу боевых действий, сосредоточившись на дипломатическом давлении с целью возобновления свободной торговли в регионе.

Издание уточнило, что в случае, если эти усилия не принесут результата, США планируют привлечь союзников из Европы и стран Персидского залива, чтобы те взяли на себя инициативу по разблокировке пролива. По данным источников, хотя президент не исключает военные варианты развития событий, в настоящее время они не являются для него приоритетными.

Ормузский пролив оказался закрыт для прохода судов после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. Тегеран в ответ атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы на Ближнем Востоке.

Иранская сторона ранее заявляла, что начнет уничтожать любые суда, которые нарушат запрет по судоходству в Ормузском проливе. Позже представитель Исламской Республики при Международной морской организации Али Мусави заявил, что все суда, кроме связанных с "врагами Ирана", могут пройти через пролив.