30 марта, 23:19

Политика

В ООН назвали блокировку Ормузского пролива угрозой для продовольственного снабжения

Фото: Getty Images

Перебои с поставками удобрений через Ормузский пролив создают риски для глобальной продовольственной безопасности. Об этом сообщается в новом отчете Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

В документе отмечается, что сохраняющаяся нестабильность в районе пролива приводит к сбоям в цепочках поставок энергоресурсов и удобрений. Это оказывает ощутимое влияние на ценовую конъюнктуру и создает растущие угрозы для продовольственных систем, международной торговли, а также для экономик уязвимых государств.

По оценкам аналитиков, увеличение затрат на энергоносители, удобрения и транспортные услуги напрямую повышает риски для производства продуктов питания, их дальнейших поставок и итоговой стоимости для потребителей.

В ЮНКТАД подчеркнули критическую важность удобрений для сельскохозяйственного сектора. Крупнейшие импортеры – от Бразилии до Индии – демонстрируют прямую зависимость рынков средств производства от глобальной системы продовольственного снабжения.

Особую обеспокоенность вызывает ситуация в развивающихся странах, где доступ к удобрениям является ключевым фактором для производства основных продовольственных культур. Согласно отчету, значительная зависимость от импорта удобрений из государств Персидского залива зафиксирована в Судане, Танзании и Сомали.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после атаки США и Израиля на Иран 28 февраля. В ответ Тегеран ударил по Тель-Авиву и военным базам Вашингтона в регионе.

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Почему россияне покупают "красивые" автономера?

Водители скупают подобные знаки, чтобы показать свои финансовые возможности

Человек с такими номерами чувствует себя как рыцарь в доспехах

Читать
закрыть

Как в России планируют бороться с VPN?

Среди идей – плата за международный трафик и ограничение доступа к ряду сервисов

Эксперты уверены: в вопросе присутствует серьезная правовая неопределенность

Читать
закрыть

Зачем россияне покупают камни-питомцы на маркетплейсах?

Главный плюс – полное отсутствие хлопот

Однако эксперты уверены: взрослые покупают такие игрушки из-за чувства одиночества

Читать
закрыть

Что важно знать при покупке дачного участка?

Важны коммуникации: их наличие и стоимость подключения

Перед покупкой стоит запросить правоустанавливающие документы и архивные выписки

Читать
закрыть

Почему в России предложили приравнять питбайки к мотоциклам?

На питбайки, ввозимые в РФ, нет утильсбора, они не проходят таможенную очистку

Каждый год происходят несчастные случаи среди детей, управляющих питбайками

Читать
закрыть

Какие сюрпризы подарит погода москвичам весной-летом 2026 года?

Эксперты предсказывают нашествие комаров в конце апреля – мае

Погода сделала подарок для дачников: высаживать рассаду можно раньше

Читать
закрыть

Как вести себя при встрече с пресмыкающимися?

Рептилия может ужалить, когда ее пытаются поймать, убить или тыкают в нее палкой

Стоит ходить в лес в кроссовках, резиновых сапогах или другой высокой и прочной обуви

Читать
закрыть

Почему колоноскопия стала популярна среди блогеров?

Желание показать все в деталях появляется на фоне подмены понятий "настоящей" и "виртуальной" жизни

Блогеры пытаются удержать внимание любыми способами

Читать
закрыть

