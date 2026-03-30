В ООН назвали блокировку Ормузского пролива угрозой для продовольственного снабжения

Перебои с поставками удобрений через Ормузский пролив создают риски для глобальной продовольственной безопасности. Об этом сообщается в новом отчете Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

В документе отмечается, что сохраняющаяся нестабильность в районе пролива приводит к сбоям в цепочках поставок энергоресурсов и удобрений. Это оказывает ощутимое влияние на ценовую конъюнктуру и создает растущие угрозы для продовольственных систем, международной торговли, а также для экономик уязвимых государств.

По оценкам аналитиков, увеличение затрат на энергоносители, удобрения и транспортные услуги напрямую повышает риски для производства продуктов питания, их дальнейших поставок и итоговой стоимости для потребителей.

В ЮНКТАД подчеркнули критическую важность удобрений для сельскохозяйственного сектора. Крупнейшие импортеры – от Бразилии до Индии – демонстрируют прямую зависимость рынков средств производства от глобальной системы продовольственного снабжения.

Особую обеспокоенность вызывает ситуация в развивающихся странах, где доступ к удобрениям является ключевым фактором для производства основных продовольственных культур. Согласно отчету, значительная зависимость от импорта удобрений из государств Персидского залива зафиксирована в Судане, Танзании и Сомали.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после атаки США и Израиля на Иран 28 февраля. В ответ Тегеран ударил по Тель-Авиву и военным базам Вашингтона в регионе.