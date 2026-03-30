Bloomberg: запасы противоракет у стран Персидского залива подходят к концу

Запасы противоракет у стран Персидского залива подходят к концу, сообщает агентство Bloomberg.

По данным СМИ, с 28 февраля страны Персидского залива израсходовали около 2,4 тысячи ракет-перехватчиков, однако это число близко к их запасам до начала эскалации конфликта.

Иран, в свою очередь, выпустил по странам залива почти 1,2 тысячи баллистических ракет и 4 тысячи дронов Shahed. При этом за последние сутки было зафиксировано 40 пусков, это вдвое больше среднесуточного показателя.

Большая часть израсходованных перехватчиков – ракеты Patriot PAC-3 и GEM-T. В СМИ указали на то, что до начала конфликта их запасы составляли менее 2,8 тысячи единиц.

Соединенные Штаты и Израиль нанесли первые удары по объектам на территории Ирана в конце февраля. В ответ Тегеран запустил ракеты по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В результате эскалации был закрыт Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти.

